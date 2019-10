Via lateral à BR 116 em São Leopoldo será bloqueada por 15 dias

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informa que no sábado (26) haverá uma operação do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para montagem dos módulos que irão compor a passarela sobre a BR 116, no Bairro Cristo Rei (km 248,8), em São Leopoldo, e será necessário bloquear totalmente a via lateral da rodovia por 15 dias. As operações estão previstas para acontecerem até o dia 10 de novembro, um domingo.

No local serão montados os quatro módulos que irão compor o arco da travessia de pedestres. Esta é uma das três estruturas que estão em construção na BR-116/RS, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Oito passagens já foram concluídas. O contrato ainda prevê a execução de mais oito novas passarelas e a reforma de outras três.

O DNIT informa que o tráfego de quem vai em direção a Porto Alegre (interior/capital) será desviado para a pista central da BR-116/RS. Já o acesso local ao bairro Vicentina será feito pela Rua Visconde de São Leopoldo, sem impedimento ao acesso local e ao comércio às margens da rodovia. A Autarquia salienta que o local estará devidamente sinalizado para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

Esse período mais longo de bloqueio é necessário para que os módulos sejam montados ao lado da passarela, uma vez que não é possível transportá-los já unificados. A estrutura em arco, quando pronta, pesará 38 toneladas e exigirá o uso de dois guindastes para que seja instalada.

O içamento desses módulos acontecerá no último dia do bloqueio, domingo (10). Na ocasião também será necessário interditar totalmente o tráfego da BR-116/RS, em horário a ser definido posteriormente.

De acordo com o DNIT, esta passarela será em modelo de arco, pois o vão entre as vias laterais da rodovia é de 50 metros. Com essa opção, evita-se a necessidade de pilares intermediários na travessia, garantindo mais fluidez e segurança ao tráfego da rodovia.

Quando concluída esta etapa, a estrutura estará 88% executada. Na sequência, os operários vão iniciar os serviços de concretagem do piso, instalação do telhado e da iluminação. A estimativa do DNIT é de que a passarela seja liberada para os pedestres até o final de dezembro.

As passarelas:

O contrato de melhoramentos físicos e de segurança da rodovia prevê ao todo a construção de 19 passarelas e a reforma de três travessias já existentes entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, na Região Metropolitana. Confira o andamento dos serviços de cada uma:

Concluídas:

Novo Hamburgo

– km 235,7 – Rua José Quadros

– km 239,4 – Rua Guaicurus

– km 240,2 Rua Jornal NH

São Leopoldo

– km 242 – Passarela do Limoeiro

– km 243,9 – PRF

– km 250,9 – Seminário Concórdia

Esteio

– km 256,4 – Votoran

Canoas

– km 264,5 – Domingos Martins

Em obras:

– km 237,9 – Bairro Rio Branco (Novo Hamburgo) – 85% executada (após a instalação das treliças previstas para o próximo sábado)

– km 248,8 – Rua Cristo Rei (São Leopoldo) – 88% executada (após a instalação dos módulos prevista para o dia 10/11).

– km 250,9 – Bairro São João Batista (São Leopoldo) – 56,3% executada.

­­A iniciar:

Novo Hamburgo

– km 238,9 – Avenida Coronel Frederico Linck

São Leopoldo

– km 242,5 – Rua São Leopoldo

– km 243 – Rua DNER/DNIT São Leopoldo/Scharlau

– km 244,5 – Rua São Simão/Rua Maceió

– km 245,1 – Rua Demétrio Ribeiro/Rua Jacob Blauth Netto

– km 245,5 – Reforma da Passarela da Av. Caxias do Sul

– km 250,6 – Rua Padre Luiz Gonzaga Jaeger/Bairro São João Batista

Sapucaia do Sul

– km 252 – Avenida Industrial/Atacadão

Esteio

– km 255,7- Rua Cristóvão Colombo/Solae

– km 257,3- Passarela da Estação Esteio – Trensurb

Canoas

– km 264,3 – Rua Major Sezefredo/Sbardecar

Porto Alegre

– km 272,6 – Reforma da passarela da estação Trensurb Aeroporto

Serviços de manutenção na BR-116

O DNIT também informa que serão realizados serviços de manutenção na BR-116, entre os dias 26 de outubro e 1º de novembro, conforme o trecho.

Os locais contam com sinalização, visando à segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços de recuperação de pista serão cancelados. Confira abaixo a programação de cada trecho:

26/10 a 1º/11 – das 8h30 às 16h30

– km 262 ao km 268 (Canoas) – Serviços de fresagem e recomposição do pavimento da pista principal da rodovia, em ambos os sentidos;

– km 230 ao km 234 (Estância Velha e Ivoti) – Serviços de fresagem e recomposição do pavimento da pista principal da rodovia, em ambos os sentidos;

– km 183 ao km 270 (Nova Petrópolis a Porto Alegre) – Coleta de lixo, pneus e animais na faixa de domínio, em ambos os sentidos;

– km 263 ao km 266 (Canoas) – Limpeza de sarjeta e canaletas, em ambos os sentidos.

28/10 a 1º/11 – das 8h às 17h

– km 276,5 ao km 299,4 (Porto Alegre a Guaíba) – Serviços de conservação e restauração do pavimento, em ambos os sentidos;

– km 299,4 ao km 400,5 (Guaíba a Camaquã) – Serviços de conservação, sentido capital/interior;

– km 285 ao km 300,5 (Guaíba e Eldorado do Sul) – Serviço de microrrevestimento, sentido interior/capital.