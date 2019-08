Viaduto cai sobre caminhão no Rio de Janeiro e deixa dois mortos

Um viaduto caiu sobre um caminhão, nesta quinta-feira (08), na Avenida Martin Luther King Jr, no bairro Coelho Neto, região norte do Rio de Janeiro. A viga de concreto que se desprendeu deixou duas vítimas: os dois ocupantes do veículo morreram na hora.

Os primeiros-socorros foram feitos pelos bombeiros do quartel de Irajá, soldados da Polícia Militar. Agentes de trânsito também foram enviados para desviar o tráfego e controlar o fluxo na avenida, uma das principais do Rio. As causas do acidente, que ocorreu logo após as 19h, ainda não foram divulgadas.

Veja o vídeo:

