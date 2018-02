Viaduto desaba sobre veículos em Brasília

Um pedaço de um viaduto no Eixão Sul, na área central de Brasília, desabou no fim da manhã desta terça-feira (6) na altura da Galeria dos Estados, a menos de 1 km da Rodoviária do Plano Piloto. Quatro carros foram soterrados e quatro ficaram danificados. Segundo a Defesa Civil, não havia informação sobre vítimas até as 13h15min. O órgão afirmou que uma laje do viaduto ainda tem risco de queda. O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, admitiu que o local precisava de manutenção.

Duas das três vias que seguem no sentido norte despencaram. Quatro carros estavam estacionados sob o Eixão. Mesas de um restaurante chamado Churrascaria Floresta também ficaram soterradas. Cães farejadores procuram vítimas no local.

