Viaduto facilita o trânsito no Vale do Rio Pardo

Foi inaugurado nesta sexta (15) o anel viário do viaduto Fritz e Frida e a duplicação da travessia urbana no acesso de Santa Cruz do Sul, obra há muito aguardada pela comunidade do Vale do Rio Pardo. O governador José Ivo Sartori entregou a estrutura viária, que está situada no trecho do quilômetro 100 da rodovia RSC-287. A obra de concreto tem 60 metros de comprimento e 20 metros de largura.

Deixe seu comentário: