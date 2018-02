Viaduto que desabou em Brasília precisava de manutenção, diz governador

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), reconheceu que a causa do desabamento do viaduto do Eixão Sul na manhã desta terça-feira (6) é a falta de manutenção. A estrutura caiu próximo à Galeria dos Estados, a menos de 1 km da Rodoviária do Plano Piloto. “Brasília é uma cidade que está envelhecendo, é feita de concreto e precisa de manutenção, de reforço das estruturas.”

Brasília completa 58 anos no próximo dia 21 de abril e é uma das capitais mais novas do País. Só perde para Palmas, capital do Tocantins, inaugurada no dia 20 de maio de 1989. Segundo o governador, a Rodoviária do Plano Piloto e os viadutos que cortam as vias S1 e N1 já passaram por revisão. “Esse, infelizmente, ainda não tinha recebido manutenção”, disse sobre o trecho no Eixão.

Durante a entrevista, ele afirmou que, em três anos de governo, oito viadutos foram vistoriados. Apenas no Eixo Rodoviário de Brasília – o Eixão, onde houve o desabamento –, há pelo menos 30 viadutos nas chamadas “tesourinhas”, interligando as quadras 100 e as 200.

Para garantir o controle das estruturas, órgãos como a Novacap, a Secretaria de Infraestrutura e o Departamento de Estradas e Rodagens estavam no local por volta das 12h30. “Todos os órgãos que podem contribuir estão aqui para fazer tudo o que puder ser feito para escorar e garantir a segurança [do local]”, disse Rollemberg.

Desabamento

Duas das três vias que seguem no sentido norte despencaram. Quatro carros estavam estacionados sob o Eixão. Mesas de um restaurante chamado Churrascaria Floresta também ficaram soterradas.

Todas as viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram para a região. A Polícia Militar tenta identificar os donos dos carros que estão no local. Cães farejadores procuram vítimas no local.

O local onde caiu o viaduto é palco, há cerca de 15 anos, da festa Makossa Baile Black. Desde a primeira edição, o evento ocupa tanto a parte que foi alvo do desabamento, quanto a Churrascaria Floresta, que foi atingida em parte. A última Makossa foi organizada em 24 de dezembro.

Relatório

O desabamento de um trecho do viaduto do Eixão Sul, na área central de Brasília, nesta terça-feira (13) é uma tragédia anunciada há, pelo menos, nove anos. Em 2009, relatório feito pelo Sinaenco (Sindicato de Engenharia e Arquitetura) apontava a necessidade de reparos “com urgência” no trecho – e em outros oito viadutos e pontes.

As obras foram analisadas no intervalo de dois anos, em 2009 e em 2011. A conclusão do relatório foi que, nesse período, os problemas não só persistiram, como se agravaram. De acordo com o Sinaenco, além do viaduto sobre a Galeria dos Estados, as pontes do Bragueto (acesso ao Lago Norte) e das Garças (acesso ao Lago Sul) também tinham quadro crítico, naquele momento.

Presidente do sindicato à época da divulgação da pesquisa, em 2011, Rodrigo Gazen afirmou que os problemas variavam desde infiltrações e ferros expostos até descolamento do concreto e fendas abertas.

“A Galeria dos Estados é uma das piores condições que encontramos durante a pesquisa. Os pedestres e carros que passam por baixo do viaduto podem ter problemas com pedras, que podem cair a qualquer momento”, disse Gazen.

