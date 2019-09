A 107ª edição da operação Viagem Segura da Revolução Farroupilha se estende por quatro dias, desde a zero hora desta quinta-feira (19) até a meia-noite de domingo (22), com intensiva na fiscalização. A operação coincide com a Semana Nacional de Trânsito. Objetivo é alertar condutores sobre comportamentos que potencializam o risco de acidentes e preservar vidas.

