Governador sanciona lei que cria Cadastro de Pedófilos

O governador José Sartori sanciona, nesta quarta-feira (31), às 10h, o Projeto de Lei nº 16/2016, de autoria do deputado Maurício Dziedricki, que cria o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude no RS. A lei, que visa a criar um cadastro de pedófilos no Estado, foi aprovada por unanimidade no dia 5 de dezembro de 2017, na Assembleia Legislativa.

