Rio Grande do Sul Viagem Segura fiscalizou mais de 34 mil veículos durante o feriadão

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Desde seu lançamento, em 2011, o Viagem Segura já abordou 5.881.269 veículos, o que corresponde a mais de 84% da frota do RS. Foto: Divulgação/DetranRS

O feriadão prolongado de seis dias contou com o trabalho preventivo de educação e fiscalização da Viagem Segura. Em sua 112ª edição, que teve início à zero hora de sexta-feira (27) passada e se estendeu até a meia-noite de quarta-feira (1º), a ação conjunta do Comando Rodoviário da Brigada Militar nas rodovias estaduais, da Brigada Militar e agentes das prefeituras nos municípios e da Polícia Rodoviária Federal nas BRs registrou 34.889 veículos fiscalizados, 16.036 infrações, 597 veículos recolhidos e 279 Carteiras Nacionais de Habilitação irregulares. A Balada Segura somou seus esforços aos da Viagem Segura, com blitze também no Litoral.

No que se refere ao combate à alcoolemia no volante, 10.083 motoristas foram convidados a realizar testes de etilômetro e apenas 66 foram autuados por teste. Isso indica que programas como a Viagem e a Balada Segura estão cumprindo seu papel social.

Os 292 condutores flagrados desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro em relação a álcool e direção foram autuados, devem pagar multa de R$ 2.934,70 e terão suspensão do direito de dirigir por um ano (além da retenção do veículo e do documento). Os testes identificaram 66 motoristas alcoolizados, sendo que 14 foram levados a delegacias da Polícia Civil por crime de trânsito. Outros 226, que se recusaram a realizar o testes do etilômetro, também foram autuados, como determina a legislação.

Mesmo com todo o trabalho preventivo de educação e fiscalização empregado na Viagem Segura, ocorreram nas ruas e estradas gaúchas 16 mortes em acidentes. Houve 263 feridos em 150 acidentes.

Sobre a Viagem Segura

A Viagem Segura reúne órgãos de fiscalização e instituições parceiras para prevenir acidentes nos feriados e principais datas comemorativas. PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar), CRBM (Comando Rodoviário da BM), DetranRS e Polícia Civil reforçam a fiscalização e promovem ações de conscientização com o apoio da ANTT, DNIT, Cetran/RS, DAER, EGR, Metroplan e Famurs, além de representantes da sociedade.

Desde seu lançamento, em 2011, foram abordados 5.881.269 veículos, o que corresponde a mais de 84% da frota do RS, que é de 6.977.604 – até 31 de dezembro último.

