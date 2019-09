Viajar sem estresse: veja algumas dicas para viajantes e mochileiros

O casal Caroline Rocha e Claudio André, do “Os Fusconautas”, separaram algumas dicas para quem está ansioso para embarcar em uma viagem. Confira na lista abaixo.

1. Use a tecnologia a seu favor!

Existem inúmeros sites e aplicativos na internet que podem te ajudar antes e durante a viagem: para buscar hospedagens, traçar rotas, saber sobre o clima, segurança, estado das estradas, conversão de moedas e até um tradutor simultâneo de conversas em duas línguas diferentes. Mas lembre-se de que nem sempre você terá internet disponível. Então, também tenha mapas e dicionários off-line baixados no seu celular, assim como músicas e livros, se precisar se distrair por um tempo. Nesse caso, é importante levar uma bateria externa para manter o celular funcionando o dia inteiro.

2. Respeite as diferenças

Entenda que as pessoas são diferentes e não queira julgá-las de acordo com seus princípios. Tenha sempre muito respeito pelos costumes e religião dos outros, por mais diferentes que eles sejam dos seus.

3. Permita-se aprender!

Viaje de cabeça aberta e tente aprender algo com os nativos do seu destino antes de querer ensiná-los qualquer coisa.

4. Crie laços

Não seja apenas um turista que só chega para ser servido e tirar fotos. Conecte-se com as pessoas, converse e faça amigos. Viva o lugar profundamente.

5. Pesquise sempre!

Antes de viajar ao local, pesquise sobre seus costumes, geografia e história, bem como os pontos de interesse da região. Nunca despreze a experiência dos nativos e procure interagir com eles, pedindo dicas de onde comer e visitar, por exemplo.

6. Inove na hospedagem

Hotéis não são as únicas opções de hospedagem que existem. Procure também por quartos em casas de moradores, campings ou troque hospedagem por trabalho voluntário. Existem aplicativos ótimos para te ajudar a buscar por esses tipos de acomodação. Você pode ter uma experiência completamente diferente da convencional.

7. Cangas têm multifunção

Leve sempre uma canga com você. Elas são super úteis! Servem para sentar sobre a areia da praia ou na grama, como manta no frio ou ainda como cortina, saia e vestido.

8. Cuide do meio ambiente

Sempre que for a locais isolados, tenha o máximo respeito pelo meio ambiente. Muito cuidado ao fazer fogueiras, com a água para não contaminá-la e sempre leve todo seu lixo de volta com você.

9. Evite imprevistos

Segundo a Lei de Murphy, “tudo o que puder dar errado, dará”. Então, esteja preparado! Sempre carregue um kit de primeiros socorros, algumas ferramentas (como um canivete, por exemplo), cópia de documentos e seguros de viagem e de equipamentos. E se algo der errado, não se desespere. Saiba lidar com a situação com sabedoria e da melhor maneira possível, porque perrengue sempre vai ter!

