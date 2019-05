Viaturas novas da BM se envolvem em acidente em Guaíba

Viaturas da Brigada Militar se envolveram em um acidente na BR-116, em Guaíba. O fato ocorreu momentos após os veículos serem entregues à corporação, pelo governo do Rio Grande do Sul. Um comboio se dirigia, de Esteio, onde ocorreu a cerimônia, para o município de Rio Grande, onde ficarão lotadas.

O automóvel que seguia na frente se deparou com um cachorro na via, do qual não conseguiu desviar, atropelando o animal. Na sequência, o carro da polícia que vinha atrás dela, acabou colidindo em sua traseira. Conforme a BM, os condutores não se feriram. O cachorro morreu no local.

As viaturas foram levadas para conserto.

