Vice-governador Cairoli fala sobre projeto de modernizaÃ§Ã£o do Estado em Pelotas e em Rio Grande

O vice-governador do Estado José Paulo Cairoli visitará municípios do Interior a partir da próxima semana apresentando as Medidas de Modernização do RS encaminhadas à Assembleia Legislativa.

Além de falar para lideranças regionais, Cairoli atenderá aos veículos de imprensa nos eventos. Nesta segunda-feira (5/12), o vice-governador estará em Pelotas e Rio Grande.

Em Pelotas, o encontro será organizado pela Aliança Pelotas, na Churrascaria Lobão, a partir das 11h30min.

Em Rio Grande, o evento será organizado pela Câmara do Comércio da Cidade, a partir das 19h.

