Vice-governador de Goiás recebe alta após atentado em Itumbiara

O vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), recebeu alta médica neste sábado (01), em Goiânia, segundo o Hugol (Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira), onde estava internado. Ele foi hospitalizado após ser baleado durante atentado em Itumbiara, no sul goiano.

Ele estava internado na unidade desde quarta-feira (28), quando foi baleado. O vice-governador estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e, após melhora, foi transferido para um quarto na clínica cirúrgica.

O atentado aconteceu durante uma carreata, em Itumbiara. Durante ataque, o candidato à prefeitura da cidade, José Gomes da Rocha (PTB) e o cabo da Polícia Militar, Vanilson João Pereira, morreram. O advogado Célio Rezende também foi baleado, mas já recebeu alta. O autor, identificado como Gilberto Ferreira foi morto por seguranças logo após o ataque. Imagens de uma câmera de segurança mostram a ação do atirador.

Na sexta-feira (30), o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), visitou o José Eliton ainda no hospital. Ele relatou que se estivesse no estado na data do acontecimento estaria com o colega na campanha de Zé Gomes. (AG)

