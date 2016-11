Vice governador José Paulo Cairoli abre o Fórum Os Caminhos do Rio Grande

Representando o governador José Ivo Sartori, o vice governador José Paulo Cairoli abriu o Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que acontece na tarde desta quinta-feira (24) na cidade de Santa Cruz do Sul, no Memorial da Universidade de Santa Cruz. A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes, em parceria com a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Rede Pampa e UNISC (Universidade de Santa Cruz) e o objetivo é debater a situação das estradas gaúchas. O tema central do Fórum é Estradas, o Desafio de Vencer a Inércia e Construir o Futuro. Ele abordou a situação geral do Estado e a proposta do novo pacote de adequação econômica encaminhado à Assembleia Legislativa. “Estamos em uma era onde não saímos mais de casa para trabalhar, uma época em que as coisas estão diferentes e nós temos que nos adequar. A época é outra mas o Estado continua o mesmo, atendendo às corporações, com uma maioria silenciosa que culpa os políticos, as estruturas”. Ele defende que o Brasil é um país do futuro e disse “quero deixar para vocês um país do presente e isto depende de nós como sociedade”. Ele considera que é hora de “fazermos o dever de casa, de forma clara, com transparência, sem forçar nada. O povo a gente não engana e esta transparência me entusiasma, Nós estamos fazendo o que é preciso. São medidas para o bem de todos e não para o bem do governo, ou nós viramos a página do passado ou não conseguiremos construir um Estado do futuro, um Estado em que nós acreditamos”.

Conselheiro do TCE, Marco Peixoto,também fez seu pronunciamento após a palavra do vice governador. “Hoje, aqui foi transmitido o pensamento do povo do RS”, disse ele, mencionando a explanação de Cairoli. Ele lamentou a saída de empresas do RS para outros Estados, mencionando que muitos partiram por falta de incentivo, mencionando o trabalho de Pedro Westphalen, exaltando a personalidade e o trabalho do secretário dos Transportes na reversão do quadro vigente em prol de melhorias setoriais.

Na sequência do evento, explana um cenário do setor o secretário dos Transportes Pedro Westphalen. Participam ainda como painelistas o diretor-presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes; o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Pedro Henrique de Figueiredo; representando o ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, Eduardo Battaglia Krause e o presidente do Conselho de Administração da Agenda 2020, Humberto Busnello. A mediação do evento ficará por conta do jornalista Armando Burd, da Rede Pampa.

