Vice-governador promete resposta rápida contra a criminalidade no Estado

O vice-governador José Paulo Cairoli, que vai comandar o Gabinete de Crise instituído após a exoneração do secretário da Segurança Wantuir Jacini, concedeu uma entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira (26), no Palácio Piratini. Ele prometeu uma resposta rápida ao crescimento da criminalidade no Estado, que está aterrorizando os gaúchos.

“Vamos ter que dar uma resposta rápida, o que exigirá um envolvimento nosso muito maior”, disse Cairoli. “Estamos trabalhando com a possibilidade da Força Nacional atuar na guarda dos presídios. Cerca de 400 policiais militares seriam liberados para o policiamento ostensivo”, declarou, referindo-se à vinda da Força Nacional de Segurança ao RS, solicitada pelo governador José Ivo Sartori em reunião com o presidente interino Michel Temer, em Brasília.

Comentários