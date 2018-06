Vice-governador ressalta combate ao abigeato em posse de delegados em Alegrete

O vice-governador José Paulo Cairoli esteve na solenidade de posse da titular da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), delegada Patrícia Sanchotene Pacheco, com sede em Alegrete, e do titular da Delegacia de Polícia (DP) do município, delegado Valeriano Garcia Neto. No evento, Cairoli destacou as ações de combate ao abigeato, crime que assola o campo e a região metropolitana. Nos primeiros cinco meses deste ano, o índice neste setor teve redução de 31,5% em todo o Estado, em comparação com o mesmo período de 2017. Em Alegrete, a queda foi de 38%.

– Inauguramos duas delegacias de combate ao abigeato, em Bagé e em Santiago, e em breve mais três serão instaladas em Cruz Alta, Camaquã e Rosário do Sul – afirmou.

O vice-governador também ressaltou os investimentos em servidores da Segurança Pública, cuja média salarial, que era de R$ R$ 6.298 em 2014, foi reajustada para R$ 10.344, significando um aumento de 64%. Desde 2015, foram nomeados 559 novos policiais civis, 1998 novos policiais militares, 106 servidores do IGP e 1482 agentes da Susepe.

– Além disso, estamos dando andamento ao maior concurso na área de Segurança Pública de todos os tempos, com vagas para 6.100 novas vagas para servidores – anunciou.

Durante o evento, Cairoli elogiou a dedicação e o profissionalismo dos servidores, cujas ações refletiram na queda dos índices de criminalidade.

– Ainda na semana passada, a Secretaria da Segurança Pública divulgou os indicadores da violência. Os números mostram que os cinco primeiros meses do ano tiveram queda em praticamente todos os principais tipos de crimes que atormentam a sociedade gaúcha – disse.

O vice-governador reiterou os investimentos na área prisional. Em Porto Alegre, a ala da Cadeia Pública (antigo Presídio Central) que foi colocada abaixo pelo governo anterior está sendo reconstruída e contará com 416 novas vagas. A obra deve ser inaugurada em agosto. Dois centros de triagem anexos à cadeia, com 208 vagas também estão sendo construídos. Também na Capital está sendo erguido um prédio de sete andares e 11.000 m² para a nova sede do IGP através de investimento de R$ 29 milhões, que deve mudar o cenário da perícia criminal no Estado. A Penitenciária de Canoas, obra herdada de outros governos que parecia interminável, foi concluída e conta com quatro módulos prontos para abrigar 2.808 presos colocados aos poucos, depois de passarem por triagem. Já foram ocupadas 1900 vagas.

Em Bento Gonçalves, está em fase de construção um novo presídio para 420 vagas que deve ficar pronto em janeiro, com investimento de R$ 30 milhões. Alegrete contará com uma nova Cadeia Pública, com 286 vagas, cuja verba de R$ 13 milhões está em fase de liberação no governo federal. A contrapartida é de R$ 3 milhões. Em Rio Grande, a previsão é de um presídio com 388 vagas, de R$ 17,5 milhões.

Deixe seu comentário: