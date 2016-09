Vice-miss Itália é a preferida dos homens, mas suas rivais dizem que ela era muito gorda para vencer o concurso

No Miss Itália deste ano, a segunda colocada está roubando os holofotes e é a preferida dos homens. Paola Torrente, 22 anos, está monopolizando as atenções na internet. Por trás de tudo estão as curvas e o corpo “fora do padrão” para competições do tipo. Paola recebeu muitas críticas nas redes sociais. Nina Moric, modelo croata de 40 anos, escreveu no Instagram: “Paola é muito gorda para vencer”.

“Chegamos ao ponto em que escolhemos uma Miss Itália que é gorda, e tudo em nome da sensibilidade e da aceitação dos outros. Por que não começamos um [concurso] para pessoas com pés feios também?”, provocou Nina. A mãe de Viviana Vogliacco, a terceira colocada no Miss Itália juntou-se a Nina e disse que Paola deveria competir em uma versão do concurso destinada a gordas.

As declarações provocaram forte discussão. Muitos internautas disseram que Nina e a mãe de Viviana estão com “inveja” e que Paola não pode ser chamada de “gorda”. A vice arregimentou muitos fãs, que a classificam no Twitter como “obra-prima da natureza”.

Outros disseram que Paola representa “a verdadeira mulher italiana”.

