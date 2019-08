Vice-presidente da Rede Pampa é homenageado por sua participação no setor agro

O vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, foi homenageado pelo Banco do Brasil, nesta quinta-feira (29), pela sua parceria e significativa participação no agronegócio gaúcho e brasileiro. A cerimônia aconteceu em uma linda festa, no espaço de eventos Casa Vetro, em Porto Alegre.

Paulo Sérgio recebeu das mãos do presidente do BB, Rubens Novaes, uma placa na cor dourada, destacando seu envolvimento e comprometimento na área do agro.

O vice-presidente se disse surpreso ao receber a homenagem. “Se ganhei este prêmio é porque junto comigo está a Rede Pampa. Não esperava essa homenagem, mas me traz muito orgulho, pois vem de pessoas que gosto e que convivem comigo”, disse.

O evento, que reuniu os diretores regionais do Banco do Brasil de todo o País, autoridades e principais especialistas na área, contou com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e do governador do RS, Eduardo Leite.