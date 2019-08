Vice-presidente diz que principal objetivo do governo é reforma tributária

O objetivo principal do governo é a reforma tributária. Foi o que disse, nesta sexta-feira (30), o vice-presidente Hamilton Mourão. Segundo ele, os contribuintes pagam o equivalente a 33% do Produto Interno Bruto (PIB) em impostos, o que é errado. “O objetivo, agora, o ataque principal do governo do presidente [Jair] Bolsonaro, é a reforma tributária. Temos que regulamentar e desburocratizar”, defendeu em uma palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

O vice-presidente ainda se manifestou favorável ao imposto com valor agregado. “A ideia geral é o imposto de valor agregado. Há a questão dos estados, a legislação é complicada”, disse ele. Mourão defendeu a desvinculação do Orçamento da União e lembrou ainda que existem obrigações com a saúde e a educação. “Estamos hoje no sexto ano no vermelho, com um déficit previsto de R$139 bilhões, com um orçamento que tinha sido calculado para um crescimento de 2,5%, e não estamos crescendo isso, ou seja, estamos arrecadando menos”, afirmou.