Vice-presidente Mourão é indicado para Cidadão Emérito de Porto Alegre

O vereador Valter Nagelstein (MDB), apresentou à Câmara Municipal de Porto Alegre projeto de lei indicando o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, como Cidadão Emérito da Capital. O PL tramita no legislativo do município.

O homenageado é porto-alegrense, nascido no dia 15 de agosto de 1953. Filho de general, ingressou no Exército Brasileiro em 26 de fevereiro de 1972, quando foi admitido na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende, no Rio de Janeiro.

Durante a trajetória militar, chegou a comandar o 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Como oficial general, esteve à frente da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e da 6ª Divisão de Exército em Porto Alegre. Ele ainda foi comandante militar do sul e secretário de economia e finanças do exército.

O vice-presidente deixou a ativa como militar, em fevereiro de 2018, iniciando sua carreira política e sendo eleito em outubro do mesmo ano, pela chapa do presidente Jair Bolsonaro.

