Victoria Beckham Ã© criticada na internet ao mostrar uma modelo muito magra

Victoria Beckham voltou a ser atacada por usar uma modelo que alguns de seus seguidores consideraram com aparência doente. A ex-Spice Girl, que virou estilista, compartilhou uma foto de uma top model de costas usando apenas uma saia assinada por ela para sua próxima coleção. As costas e braços da modelo ficaram expostos. “Beijos de Nova York. Preparando a coleção de outono-inverno”, disse Victoria na legenda.

Mas a foto logo recebeu críticas pesadas de alguns seguidores que a acusaram de passar uma mensagem errada para mulheres. “Infelizmente você não vê o problema com essa foto Victoria. Eu acho que você é um gênio criativo, você claramente não consegue entender como as pessoas perseguem as suas escolhas. Eu não posso falar pela modelo, mas eu acredito que a saúde dela esteja em risco”, disse um seguidor.

“Muito decepcionado por você usar modelos que parecem não ter comido por meses, acabei de olhar o perfil da modelo e parece que ela precisa ir para o hospital. É doente e você deveria tomar uma atitude já que tantas meninas se inspiram em você”, comentou outro.

Em setembro, Victoria também foi atacada no Twitter por usar modelos muito magras em seu desfile na semana de Moda de Nova York. Ela, que já enfrentou críticas por seu próprio peso, já havia se comprometido a banir modelos muito magras de seus desfiles.

