Victoria Beckham fala sobre bullying mental e físico na infância

Victoria Beckham decidiu se abrir sobre sua infância e adolescência e revelou que sofreu “bullying mental e físico” na escola. A ex-Spice Girl discutiu a importância de dar um exemplo positivo para seus filhos e afirmou que essa turbulência a ajudou a ensinar sua filha, Harper, que as meninas sempre devem ser gentis com outras meninas.

A estilista de 45 anos falou sobre suas inseguranças corporais e de como sua falta de confiança é resultado, em parte, de ter sido intimidada na escola – algo que ela já havia contado em 2011: “Eu era uma garota de oito anos, magra e de rosto pálido, com tranças e uma folga nos dentes, grande o suficiente para uma ervilha ficar presa. Era infeliz. Eu não me encaixava”.

Neste mês, ela disse que compartilhou essas experiências difíceis com sua filha de oito anos, Harper. “Eu sofri muito na escola, mental e fisicamente, e posso falar com Harper sobre isso e como as meninas devem ser gentis com outras meninas… eu uso minhas próprias experiências”, disse ela.

Victoria contou que ter filhos a impediu de pular as refeições. “Quando você tem filhos, isso coloca muito em perspectiva. Você percebe que eles percebem tudo. Eles precisam ver que a mãe deles come saudavelmente. Você precisa mostrar às pessoas pequenas como se sentir saudável e feliz com quem elas são”, disse.

Filhos

Victoria Beckham apresentou a coleção de primavera/verão 2020 da sua marca. O desfile aconteceu na London Fashion Week, mas quem chamou mesmo a atenção foi Harper Beckham, de apenas oito anos. Durante a ocasião, a pequena demonstrou que herdou todo o estilo da mamãe famosa. Harper atraiu diversos olhares ao surgir usando um vestido longo e floral no evento.Além dela, Victoria e David Beckham também são pais de Brooklyn, de 20 anos, Romeo, de 17, e Cruz, de 14 anos.

Victoria Beckham declarou também que tem uma grande preocupação sobre o futuro do casamento dela com o ex-jogador de futebol David Beckham, por conta da saída dos filhos de casa, no futuro. “Eu disse a ele: ‘Meu Deus, o que nós teremos para conversar quando todos eles tiverem ido embora?'”, revelou

“Mas nós conversamos e damos risada o tempo todo, e nem é sobre nossos filhos ou o trabalho. Ele é melhor para me animar. Mas, ei, que alívio – ficaremos bem, mesmo quando todos eles foram embora de casa”, afirmou a estilista.

Recentemente, Beckham e seus quatro filhos foram vistos prestigiando o trabalho da mãe na primeira fila de um de seus desfiles. Além disso, o ex-jogador falou sobre como educa os filhos com a esposa: “Levamos tudo como exemplo, no jeito que tratamos nossos filhos, cuidamos deles, amamos eles. Mas somos pais severos. Queremos que sejam criados como fomos, porque eles precisam ter modos, limites e nossos filhos têm isso”, afirmou o craque.

