Vida Urgente recebe prêmio internacional

A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga – “Vida Urgente” foi vencedora do Haddon Awards, do ICADTS – Conselho Internacional sobre Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito. A honraria será entregue à presidente da entidade, Diza Gonzaga, nesta terça-feira, 18, em jantar, durante a T2016: 21ª Conferência do Conselho Internacional sobre Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito, que transcorre até o dia 19 de outubro, em Gramado.

O Prêmio Haddon foi criado em 1999, pelo médico epidemiologista William Haddon, que desenvolveu o Matrix Haddon, uma análise abrangente dos acidentes de trânsito. Reconhece os serviços meritórios prestados por organizações governamentais e não governamentais.

