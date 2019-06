Vídeo: Bolsonaro e João Doria fazem flexões de braço durante evento em Centro Paraolímpico

O presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo João Doria (PSDB) fizeram uma demonstração de flexão de braço durante visita ao evento ocorrido no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19).

No vídeo, divulgado no perfil oficial do governador paulista, Doria e Bolsonaro aparecem fazendo 10 flexões em 20 segundos. Eles estão acompanhados por jovens da Polícia Militar de São Paulo.

Presidente Jair Messias Bolsonaro mandou pagar 10, a gente paga neh? Publicado por João Doria em Quarta-feira, 19 de junho de 2019

O objetivo do evento era a assinatura do termo de compromisso com o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) que prevê o investimento de R$ 10 milhões, no período de 4 anos, para atividades de inclusão.

