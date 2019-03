Vídeo: Bombeiros controlam chamas em paróquia de Cachoeira do Sul

Um princípio de incêndio atingiu o prédio da paróquia São José, no município de Cachoeira do Sul. As chamas foram controladas em minutos e o fogo não se alastrou, conforme um dos responsáveis pelo atendimento do Corpo de Bombeiros da zona norte da cidade, sargento Joel. O profissional relatou que o incidente ocorreu devido a uma obra que está sendo feita em uma das capelas. Ele recebeu informações do zelador do local sobre o início do fogo: “um pingo de solda caiu em uma madeira que tinha lá e o princípio de incêndio começou”, explicou o sargento Joel.

Confira vídeo do momento em que o Corpo de Bombeiros atuava na paróquia:

Princípio de incêndio que atingiu a Paróquia São José, em Cachoeira do Sul. (Reprodução Facebook)

