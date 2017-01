Vídeo com Anitta sensualizando com bailarino no palco na virada do ano faz sucesso na internet

Quem acompanha Anitta sabe que, em cima do palco, a cantora mostra energia de sobra, principalmente na hora de requebrar até o chão. Um vídeo da Poderosa, durante o show que ela fez num hotel do Rio, na virada do ano, faz sucesso na internet. Basta dar uma olhadinha nas imagens para entender por quê. Anitta sensualiza na companhia de um de seus bailarinos na introdução da música “Sim ou não”, atual sucesso da cantora nas paradas.

A MELHOR INTRO! #anitta #simounao A video posted by @euanitta 🐜 (@anittando) on Jan 1, 2017 at 11:27am PST

Foi com essa energia contagiante que Anitta terminou o ano de 2016, considerado por ela o melhor de sua vida. Em 2017, a cantora continua sua maratona de shows e segue no planejamento para um carreira internacional.

