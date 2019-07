Vídeo de cão destruindo colchão viraliza na internet 

Nesta quinta-feira (18), a internet foi a loucura com um vídeo de um cachorro, o Chico, destruindo a cama de sua dona, que não perdeu tempo e registrou em vídeo. Uma das melhores partes do vídeo, é a reação do cachorro enquanto escuta gritos de “CHICOOO!!” e “É UM DEMÔNIO”. O vira-lata chega a levantar a patinha e abanar o rabo.

Confira o vídeo:

Vamos arrumar um lar para o Chico?? pic.twitter.com/Y2oAdJxBQV — Paula (@ContemIroniaa) July 18, 2019

Nas imagens, a mulher chega a dizer que vai devolver o cão, mas, no perfil do Instagram conta que foi apenas uma brincadeira.

A internet, claro, não perdeu tempo:

dona

surtando

vendo seu

quarto todo

destruído chico pic.twitter.com/YdIjZGns7b — мe cнaмa de нarry poнa (@_wesleyalvs) July 18, 2019

dona: OLHA O QUE ESSE DEMÔNIO FEZ COM A MINHA CAMA!!!!! cachorro chico: pic.twitter.com/ZBacCTsV2a — rod (@rodpocket) July 19, 2019

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. "É o demônio". Expressão facial do Chico. pic.twitter.com/NyiadrFXAz — Pra você Dona Dra. (@romaina_araujo) July 18, 2019

