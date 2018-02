Vídeo de trabalhadores em andaime durante temporal em Porto Alegre viraliza na internet

A chuva torrencial e os ventos fortes que arrancaram árvores e causaram transtornos em Porto Alegre e Região Metropolitana na tarde desta sexta-feira (10) também deixaram em pânico dois trabalhadores. Eles estavam em um andaime, em uma obra no prédio do Ministério Público, na rua Júlio de Castilhos, no Centro Histórico, no momento em que a tempestade se abateu sobre a cidade.

Segundo o Sistema Metroclima, vinculado ao Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre, pela violência dos ventos e da chuva, pode-se tratar de um fenômeno chamado downburst, ou microexplosão atmosférica. Ainda na região central de Porto Alegre, parte do Colégio Marista Rosário, no bairro Independência, foi destelhada.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra a situação vivida pelos trabalhadores, que foram resgatados pelos bombeiros da Companhia Especial de Busca e Salvamento, em operação coordenada pelo sargento Rodrigues.

Assista:

Momento do salvamento:

