Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Ex-mulher acusou sertanejo de jogá-la no chão e chutá-la Foto: Reprodução de TV Ex-mulher acusou sertanejo de jogá-la no chão e chutá-la (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um vídeo gravado em fevereiro de 2019 pelo cantor Victor Chaves voltou a viralizar nas redes sociais após o cantor, que fazia dupla sertaneja com Léo, ser condenado a 18 dias de prisão em regime aberto por conta da agressão à ex-mulher dele, em 2017.

Nas imagens, o músico aparece rindo e satirizando a acusação de Poliana Bagatini Chaves, que na época da agressão era casada com ele e estava grávida de quatro meses. À polícia, ela disse que Victor a jogou no chão e a chutou.

No vídeo, Chaves simula uma entrevista com ele mesmo. Primeiro, ele pergunta: “Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida, a pergunta é: O senhor joga futebol?”. Na sequência, ele começa a gargalhar e responde: “Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute.”

Além da pena de 18 dias em regime simples e aberto, Victor também terá de pagar R$ 20 mil à ex por danos morais. O cantor já recorreu da sentença. O caso está com o Ministério Público de Minas. A Record mostrou cenas do circuito de segurança do prédio que mostram o que aconteceu no elevador no dia. Procurado, Victor não respondeu até a conclusão deste texto.

Em vídeo postado em sua conta no Instagram na ocasião da agressão, o cantor declarou que não havia machucado ninguém. “O que eu pratiquei foi um ato de desespero para conter uma pessoa que estava completamente fora de si para pegar uma criança de um ano. Pela minha filha, o que eu fiz, eu faria de novo”, afirmou.

