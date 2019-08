Vídeo: durante show, Fernando Zor anuncia reconciliação com Maiara

No vai e vem do amor, quem voltou foi o casal Fernando, da dupla com Sorocaba, e Maiara, irmã de Maraisa. Dessa vez não foi a assessoria nem as redes sociais que deram a notícia, e sim o próprio cantor em seu show.

Fernando fazia apresentação em Anápolis, interior de Goiás, quando mandou a “real” ao cantar “Que Pescar Que Nada”: “Eita musiquinha mentirosa, Sorocaba. Hoje que eu trouxe meu sogro aqui pro show e você fica cantando um trem desse”, disse. “Ah, você trouxe o seu sogro? É o pai da Maiara, da Maiara e da Maraisa? Retiro tudo que eu disse”, falou Sorocaba.

Confira o momento:

