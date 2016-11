Vídeo em que Justin Bieber aparece dando um soco no rosto de um fã causa espanto na internet

Justin Bieber é o alvo de mais uma polêmica, novamente. Isso porque o cantor acabou se metendo em confusão durante sua passagem por Barcelona, na Espanha.

Em turnê na cidade europeia, o cantor apareceu socando o rosto de um fã em um vídeo compartilhado pelo site TMZ.

Nas cenas, o rapaz, Floyd Mayweather, tenta cumprimentar o ídolo, que está dentro do carro, mas acaba sendo surpreendido pelo golpe.

No final da gravação, ele mostra a boca machucada, além das marcas de sangue. Vale lembrar que, durante sua passagem por Barcelona, Justin Bieber se encontrou com Neymar e Messi, e não perdeu a oportunidade de jogar uma partida com eles.

Veja o vídeo:

