Vídeo em que um idoso de 92 anos canta uma serenata para a esposa comove a internet

O americano Harvey Wosika, 92 anos, virou um dos símbolos do “amor eterno” após ter sido filmado no momento em que cantava uma serenata para a esposa, Mildred, 90, nas celebrações de seu 50º aniversário de casamento.

Os cerca de 150 convidados presentes presenciaram Harvey cantar uma canção clássica de Bing Crosby chamada “Let Me Call You Sweetheart” (Deixe Eu Lhe Chamar de Meu Amor) na festa em Newkirk, no Estado de Oklahoma (EUA). Harvey e Mildred se casaram em 1966 e tiveram 11 filhos, 35 netos, 29 bisnetos e três tataranetos.

