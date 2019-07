Vídeo: empresário é baleado durante assalto à relojoaria em Sobradinho

Uma relojoaria no Centro da cidade de Sobradinho, região central do estado, foi vitima de um assalto na manhã desta terça-feira (23). Três homens armados chegaram até o local e anunciaram o crime. Clientes, entre eles uma criança, e funcionários foram feitos reféns.

O proprietário do estabelecimento foi atingido com um tiro na perna esquerda durante a ação. Dois ladrões fugiram após a reação, com tiros, de um dos seguranças do local. O terceiro ficou no local e levou dinheiro e jóias. Durante a fuga, ele caiu no meio da rua e foi capturado pela Polícia Civil.

O empresário foi socorrido e passou por atendimento médico. De acordo com a Polícia, dois, dos três indivíduos, já foram presos.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação:

Imagens: reprodução/câmeras de segurança

