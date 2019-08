Em atualização

No início da manhã desta quinta-feira (8) um incêndio atingiu o bar e restaurante Bali Hai, localizado em Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30.

Não se sabe ainda qual seria a causa do incêndio. O comando local das guarnições informou que a perícia foi acionada, mas a prioridade no momento é apagar as chamas. Já que o local estaria vazio, não há vítimas.

Confira:

