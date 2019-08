Vídeo: ladrão armado filma assalto no Paraná

De acordo com informações divulgadas pelo portal RedeTV! um ladrão registrou o momento em que assalta uma família de agricultores na cidade de Cascavel, na zona oeste do Paraná. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil. Um dos suspeitos foi preso na última quinta-feira (1º).

O crime aconteceu no dia 24 de junho e o homem responsável por gravar o vídeo foi detido um mês depois, no dia 25 de julho, dias antes do comparsa ser pego.

Na filmagem, três pessoas da mesma família são feitas reféns em um dos cômodos da residência. O ladrão chega a apontar a arma para uma das vítimas e diz: “Abaixa a cabeça aí, senhora”. A dupla de assaltantes fugiu com celulares, dinheiro e outros objetos da família. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Vídeo estava em celular

Um casal foi preso por receptação dias depois do crime. Eles estavam com dois celulares das vítimas, dessa forma a polícia conseguiu localizar e prender o primeiro suspeito. No celular do homem foi encontrado o vídeo do crime. O outro acusado de envolvimento no assalto foi identificado e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Deixe seu comentário: