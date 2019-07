Um vídeo gravado por testemunhas mostra a briga generalizada que acabou com o jovem Cayan Santana, de 19 anos, ferido gravemente. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (3), após o jogo entre Brasil e Argentina, perto do Bahia Othon Palace, no bairro de Ondina, em Salvador. A vítima sofreu traumatismo craniano e está internada no Hospital do Exército, na capital baiana.

