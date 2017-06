Vídeos mostram o executivo da J&F, Ricardo Saud, entregando dinheiro a Frederico Pacheco, primo do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. As imagens foram feitas pela Polícia Federal. A missão era acompanhar a entrega de parte dos 2 milhões de reais acertados entre o empresário Joesley Batista e Aécio.

Quem negociou a entrega do dinheiro foi o executivo da J&F Ricardo Saud. Segundo a PF (Polícia Federal), ficou combinado que seriam entregues quatro malas com 500 mil reais cada uma a um primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, que já foi tesoureiro de campanha do senador.

A PF não acompanhou a primeira entrega, que aconteceu antes da JBS firmar o acordo de delação premiada. Mas o segundo encontro, sim. Foi no último dia 12 de abril. As câmeras de segurança da JBS mostram Fred entrando em uma sala na sede da empresa. Lá dentro, estava Ricardo Saud e uma das malas com 500 mil reais.

No vídeo, as imagens mostram que o executivo checa se a porta da sala está fechada. Frederico apanha uma bolsa que havia trazido. Só que o dinheiro estava em notas de 50 reais, e não de 100 reais. O volume todo não cabia na bolsa. Fred leva alguns maços e sai. Ricardo Saud puxa a mala ainda com dinheiro.

