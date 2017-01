Um vídeo gravado por guardas municipais de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, mostra o momento em que um menino de 3 anos reencontra a cadela da família. O animal foi furtado no dia 25 deste mês.

Na sexta-feira (27), os guardas conseguiram recuperar a cadela e deixaram o menino muito feliz.

Quando o cão foi levado, a mãe do garoto Lorenzo fez várias buscas, sem sucesso. No entanto, uma denúncia levou a Guarda Municipal até a casa de uma mulher, onde a cachorra foi encontrada. O animal de estimação que pertence à outra família há sete anos, encontrava-se no local.

Ouvida pela Polícia Civil, a moradora da casa disse que a encontrou na rua. Após o resgate, a Guarda Municipal fez questão de entregar pessoalmente a cadela para Lorenzo e sua família.

Veja abaixo o momento do reencontro do garotinho e sua cachorrinha:

