Vídeo mostra mulher que foi estuprada por dez homens no Rio sendo levada à força para um banheiro antes do crime

Um vídeo de uma câmera de segurança em um bar gravou o momento em que menores levaram ao banheiro, à força, uma mulher de 34 anos, que foi vítima de um estupro coletivo por dez homens na Região Metropolitana do Rio. As imagens mostram os suspeitos entrando com a vítima no banheiro do estabelecimento e depois saindo.

A mulher ainda foi levada para uma rua escura, onde foi agredida. De acordo com as investigações, eles só pararam quando viram uma viatura da Polícia Militar. A delegada responsável pelo caso diz que as investigações estão avançadas. Dois menores foram apreendidos no dia do crime, e a polícia afirma que já identificou, ao todo, 8 pessoas que participaram do estupro coletivo.

A vítima será incluída no Programa de Proteção a Testemunhas do Governo do Estado. Segundo a polícia, a vida da mulher corria risco real caso ela permanecesse no bairro. Alguns dos menores que ela denunciou pelo estupro fazem parte do tráfico de drogas do local.

