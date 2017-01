Vídeo mostra psicólogo agredindo criança autista no Rio de Janeiro

Um vídeo feito por uma estagiária mostra o psicólogo Leonardo Rosa Nascimento agredindo uma criança autista a tapas em uma clínica especializada no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em meio a uma atividade pedagógica, quando o menino, de 13 anos, pegou uma massinha de modelar sobre a mesa e a levou até a boca. “Não! Põe! Na boca! C..!”, gritou o profissional. Em seguida, deu dois tapas no queixo do menino, que desviou de um terceiro golpe. Mas acabou sendo atingido por outro tapa. Desta vez, no rosto.

As imagens foram feitas acidentalmente por uma estagiária que registrava a atividade de outro aluno. As agressões apareceram no fundo do vídeo. A gravação de 1 minuto e 26 segundos, feita por celular, foi postada em um grupo do WhatsApp de profissionais da clínica. E, inicialmente, passou despercebida. No dia seguinte, uma das funcionárias alertou a diretora, que encaminhou as imagens aos pais da vítima.

“A intenção foi filmar o êxito da criança que aparece em primeiro plano. Nem a estagiária tinha percebido o que o vídeo mostrava”, contou a diretora, que preferiu não se identificar. Leonardo foi demitido, depois de uma conversa com a diretora. “Ele disse que não era o que parecia, que ele teve outro tipo de intenção, de tirar a massinha da boca da criança. Como é uma postura que não consideramos adequada, decidimos pedir a dispensa. Ele trabalhou por dois anos na clínica. Fez todas as qualificações que oferecemos. Era calmo e tranquilo com as crianças. Foi um choque”, desabafou a diretora.

Os pais da criança registraram um boletim de ocorrência, que abriu um inquérito por maus-tratos. “Se não houvesse o vídeo, o caso não teria ido adiante. Até porque não houve lesões físicas aparentes na criança. É uma história que choca, principalmente porque a agressão foi feita por um profissional qualificado para atender crianças com autismo”, disse o delegado responsável pela investigação. (AD)

