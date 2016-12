Vídeo mostra sobrevivente de voo da Chapecoense chamando por colegas

A polícia colombiana divulgou um vídeo do momento em que é resgatado o boliviano Erwin Tumiri, uma das seis pessoas que sobreviveram ao acidente com o avião da Chapecoense, na madrugada do dia 29 de novembro, matando 71 pessoas. “Alex! Ángel! David! Onde está a minha equipe?”, pergunta Tumiri, visivelmente desorientado, aos policiais que pedem para que poupe energia e não se desgaste, enquanto avaliam o seu estado e o transferem para um centro médico.

De acordo com um comunicado do ministério das Relações Exteriores da Colômbia, que auxilia as formalidades para a repatriação dos sobreviventes e dos corpos das vítimas, Tumiri será transferido “assim que receber alta do centro médico onde está”.

