Vídeo que mostra Camila Pitanga desesperada após o afogamento de Domingos Montagner comove a internet

Imagens registradas por um morador de Canindé do São Francisco, em Sergipe, mostram o desespero de Camila Pitanga momentos após ser tirada da água. A atriz estava acompanhada do ator Domingos Montagner momentos antes de ele morrer afogado, na quinta-feira (15), enquanto nadava no Rio São Francisco.

No vídeo, publicado na internet, Camila parece não acreditar no que aconteceu. Ela coloca as mãos na cabeça, chora e faz gestos insinuando que Domingos ficou em meio a um redemoinho.

Moradores da região tentaram acalmar a atriz para, em seguida, levá-la até a delegacia local.

Camila já havia encerrado o seu depoimento e estava no hotel junto com todo o elenco quando a morte do ator foi confirmada. Segundo um recepcionista, o clima era de tristeza e apreensão no local. “Todos estão muito abalados, chorando”, comentou. (AG)

Confira o vídeo:

Comentários