Vídeo: seleção feminina da África do Sul mostra empolgação para sua primeira Copa do Mundo

A seleção feminina da África do Sul joga sua primeira Copa do Mundo. Após diversas tentativas, a equipe, que ocupa a 49ª posição no ranking da Fifa, conseguiu chegar à competição. O feito foi celebrado pelo time com empolgação, como demonstraram na chegada à França, sede do evento neste ano, com muita dança e música. Confira o registro compartilhado no Instagram pela página Descubra África do Sul:

Estreia

A estreia da seleção sul-africana aconteceu neste sábado (8) e o resultado não foi dos melhores: derrota. No jogo contra a seleção da Espanha, a atacante Kgatlana abriu o placar com um belo gol, encobrindo a goleira, de fora da área. Porém, Hermoso descontou para as espanholas, em um pênalti, e fez o segundo, também na cobrança de penalidade máxima. Lucía García completou os 3 a 1 para a Espanha, no final da partida.

O próximo confronto da África do Sul é contra a China, na quinta-feira (13), às 16h.