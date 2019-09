Vídeo: tiroteio próximo a UPA em Caxias do Sul assusta moradores

Um tiroteio próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) assustou os moradores da zona norte de Caxias do Sul no final da manhã desta quinta-feira (5). Segundo o boletim de ocorrência, um rapaz se aproximava de dois jovens de 20 anos, que estavam em frente à unidade de saúde, quando anunciou que efetuaria os disparos. Para se defender do ataque, a dupla se abrigou na UPA.

Nenhuma das vítimas ficou com ferimentos. Os homens estavam esperando a esposa de um deles, que aguardava atendimento. A polícia chegou a deter um suspeito. Porém, constatou que ele era inocente e o liberou. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.

Confira o momento em que os jovens entraram na unidade:

