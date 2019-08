Vídeo: Tsunami em piscina deixa 44 feridos na China

Uma onda de aproximadamente três metros de altura, causada por uma falha técnica em uma piscina impressionou os visitantes de um parque aquático na China. O incidente, que ocorreu na região de Shuiyun, um popular destino turístico no verão chinês, deixou ao menos 44 pessoas feridas. Dentre as vítimas estão crianças e adolescentes. As autoridades locais afirmaram que ao menos três pessoas continuam hospitalizadas com ossos quebrados e sérios ferimentos.

O Yulong Bay Scenic Resort, local do ocorrido, foi inaugurado em 2015 e além da piscina de ondas, tem um parque temático e corrida de cavalos. No vídeo, é possível notar o momento em que as pessoas são surpreendidas pela onda:

