Videomonitoramento possibilita 300 prisÃµes em 2016

Foram efetuadas 300 prisões, até esta quarta-feira (28), em virtude do trabalho do videomonitoramento do CICCR (Centro de Comando e Controle Regional), da Secretaria da Segurança Pública, durante o ano de 2016. A ação dos servidores, que monitoram 540 câmeras espalhadas por Porto Alegre e Região Metropolitana, gerou mais de 500 ocorrências, resultando nas 300 prisões.

Desde o início do atual governo, foram efetuadas 666 prisões por videomonitoramento. O trabalho é feito em parceria com o CPC (Comando de Policiamento da Capital) da BM (Brigada Militar), que recebe dos operadores do CICCR o encaminhamento das ocorrências, em tempo real.

A ação também conta com apoio da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), que conduzem seus servidores para atendimento das ocorrências recebidas.

O CICCR está localizado na sede da SSP, no DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado). As câmeras atuam de maneira ininterrupta e são supervisionadas pela equipe de operadores, composta exclusivamente por policiais. As ocorrências mais atendidas são de tráfico de drogas, captura de foragidos e procurados, e roubo a pedestres.

A diretora adjunta do DCCI, delegada Simone Chaves destaca o esforço dos servidores no monitoramento das câmeras. “O videomonitoramento é uma ferramenta de auxilio às unidades operacionais da Segurança Pública. Mesmo com a redução de efetivo, o comprometimento e a expertise dos operadores faz com que essa ferramenta auxilie na produtividade, mantendo o objetivo do departamento de integrar os órgãos”, ressalta.

O CICCR possui capacidade para operar até 2,5 mil câmeras. Elas pertencem à SSP e a outras instituições, como Concepa, Prefeitura de Porto Alegre, EPTC, Polícia Rodoviária Federal e Trensurb, e podem ser operadas mediante convênios firmados pela secretaria. O atual modelo de videomonitoramento começou a ser utilizado em 2014, em virtude da Copa do Mundo, e foi mantido pela SSP, passando por uma reformulação na atual gestão.

Profissionais de todas as instituições vinculadas trabalham no CICCR, dando mais agilidade ao despacho de viaturas e diminuindo o tempo de pronta resposta. Em 2015, o videomonitoramento das tornozeleiras eletrônicas da Susepe passou a ser operado no local, dinamizando o processo de recaptura de foragidos.

