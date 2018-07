Vídeos mostram o desespero de motoristas vítimas de arrastões em bairros do Rio de Janeiro

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o desespero da população durante arrastões e a ação de criminosos no Rio em plena luz do dia. Vídeos enviados à comunidade virtual OTT (Onde Tem Tiroteio) mostram bandidos assaltando motoristas nos bairros de Riachuelo e Humaitá, ambos na segunda-feira (9). No bairro do Riachuelo, na região central do Rio, a ação ocorreu por volta de 16h15min.

Motoristas foram surpreendidos pelo arrastão. Nas imagens, é possível observar pelo menos dois bandidos saindo de um carro prata e rendendo os demais motoristas que estavam na rua. Com arma em punho, os bandidos ordenam que as vítimas deixem seus veículos e deitem no asfalto para serem revistadas.

Na abordagem a um carro preto, o último da fila de veículos, é possível ver também que a carona deixa o veículo e se mantém deitada no chão. Do lado esquerdo do vídeo, nota-se outra pessoa se escondendo atrás de um outro veículo que estava estacionado. O homem aparece na imagem engatinhando até que consegue se afastar dos criminosos e desaparece do vídeo.

Em seguida, os ladrões abandonam o veículo onde estavam e vão embora em dos carros de uma das vítimas. A ação dura um pouco mais de dois minutos. Ninguém ficou ferido. Ainda na segunda, outro vídeo de assalto circulou nas redes sociais. Dessa vez, a ação ocorreu no domingo (8), na rua Maria Eugênia, no bairro do Humaitá, área nobre do Rio de Janeiro. Um homem armado aparece nas imagens abordando motoristas. Ele chega a abrir a porta de um carro vermelho para assaltar o motorista. É possível observar que o carro chega a andar um pouco durante a abordagem. Procurada, a Polícia Militar disse que fez buscas na região, mas ninguém foi preso.

Na semana passada, um outro assalto em Cordovil, na Zona Norte do Rio, acabou com o motorista atropelado pelos assaltantes. Nas imagens também divulgadas pela OTT, uma família dentro de um veículo é abordada na Praça 13 de Julho. Quatro pessoas deixam o carro. Uma delas chega a deixar uma criança cair e o motorista aparece sendo atropelado durante a fuga dos criminosos. Ninguém foi preso.

Policial morto

O soldado da PM (Polícia Militar) Rodrigo Passos Soares morreu na madrugada desta terça-feira (10) na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio, durante confronto com criminosos. Outro policial que estava com o soldado também foi baleado, mas está fora de perigo. Soares é o 59º policial militar morto no Rio de Janeiro só este ano.

Soares fazia parte da equipe que realizava a abordagem a uma motocicleta BMW com dois suspeitos na altura da Maré. Quando os policiais verificaram que a moto era roubada, outro criminoso que dava cobertura aos comparsas em um Fiat Idea surpreendeu os policiais militares atirando com um fuzil AK-47 calibre 7,62 e uma pistola CZ calibre 9mm, ferindo o soldado Soares e um sargento.

