Viena é considerada a melhor cidade do mundo para se viver

Segundo levantamento encomendado pela revista britânica The Economist, Viena é a melhor cidade do planeta para se viver. A capital da Áustria desbancou Melbourne, na Austrália, que esteve no pódio por sete anos consecutivos e agora ocupa o segundo lugar no ranking. A pesquisa levou em conta aspectos como saúde, educação, infraestrutura e estabilidade econômica.

Ainda de acordo com a publicação, a baixa probabilidade de ser alvo de ataques terroristas e criminalidade praticamente na casa do zero foram os fatores que impulsionaram a vitória da cidade.

O terceiro lugar ficou com Osaka, no Japão, e na sequência vieram Calgary (Canadá), Sydney (Austrália), Vancouver (Canadá), Toronto (Canadá), Tóquio (Japão), Copenhague (Dinamarca) e Adelaide (Austrália).

Devido aos índices de criminalidade mais elevados e a alta densidade populacional, grandes capitais como Paris, Londres e Nova York ficaram de fora do topo, conquistando respectivamente as posições 19ª, 48ª e 57ª.

Embora a vice-campeã Melbourne seja considerada superior em categorias como preservação ambiental e atividades culturais, Viena oferece ótimas possibilidades de roteiro aos viajantes.

Além de ser repleta de espaços verdes e prédios de notável beleza arquitetônica, a cidade conta com impressionantes lagos e vinhedos em sua extensão. O Rio Danúbio, segundo maior de todo o continente europeu, é outra atração presente por lá.

Confira alguns dos programas imperdíveis para se fazer na capital da Áustria:

– Palácio Imperial de Hofburg – monumental, barroca e imperial, a construção é datada no século XIII. Um dos principais cartões-postais de Viena, o lugar possui abóbodas e estátuas em tons de verde turquesa e detalhes dourados.

– Palácio de Schönbrunn – a construção é para a Áustria o que Versalhes representa para a França. Com mais de 1400 quartos e mobílias que datam de mais de 300 anos, impressiona pela grandiosidade. Tão impressionantes quanto são os jardins barrocos na frente da antiga moradia de Maria Teresa, única mulher a governar o país durante o período monárquico, que são milimetricamente podados e merecem a visita durante uma tarde ensolarada.

– Catedral de Santo Estevão – símbolo do catolicismo romano, é um dos prédios góticos mais antigos de todo o continente europeu. Repleta de catacumbas e antiguidades em seu interior, trata-se de um exímio exemplo de arquitetura religiosa e está localizada exatamente no centro da cidade.

– Museu de História da Arte – aos amantes das artes, uma ode. De inspiração renascentista e inaugurado em 1891, o espaço reúne em seu acervo obras magistrais de grandes pintores como Rafael, Velázquez e Vermeer, itens milenares das culturas chinesa e egípcia, além de esculturas icônicas, como o Teseu, do escultor Antonio Canova, e o busto do patrício romano Julio César.

– Biblioteca Nacional – erguida na Idade Média pelos Habsburgo, família da nobreza austríaca e uma das mais importantes do período, a biblioteca conta atualmente com mais de sete milhões de registros entre livros, mapas e até mesmo papiros. Sua arquitetura segue os padrões austríacos de beleza opulenta.

