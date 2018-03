A cantora e ativista vietnamita Do Nguyen Mai Khoi foi detida brevemente em um aeroporto da capital Hanói nesta terça (27) ao voltar da Europa. Vista com frequência como uma versão vietnamita da banda russa Pussy Riot ou de Lady Gaga por seu ativismo e seu estilo provocante, Mai Khoi é uma de dezenas de dissidentes em uma lista de pessoas sob vigilância no comunista Vietnã.

Deixe seu comentário: