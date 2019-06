A Secretaria da Saúde, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do RS, em parceria com a secretaria municipal de saúde, está implementando ações de vigilância durante a Copa América na capital gaúcha. A atuação conjunta visa garantir a segurança dos serviços prestados e a detecção oportuna de situações de risco à saúde pública.

