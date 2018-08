A Divisão de Vigilância Sanitária do Estado promove, nesta semana, um curso sobre os requisitos para inspeção em estabelecimentos que trabalham com produtos controlados e sobre as funcionalidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. O evento é oferecido em parceria do Centro Estadual em Vigilância em Saúde com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

